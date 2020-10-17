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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polyester üretilen iş yerinde korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Polyester üretilen iş yerinde korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

-Yangın anından detaylar

İlk Müdahale Polis İtfaiye Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Genel detaylar

( İZMİR - 2)- İzmir'de paniğe yol açan yangına 10'a yakın itfaiye aracı müdahale etti İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, polyester üretilen bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangına 10'a yakın itfaiye aracı sevk edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre yangın, Karabağlar ilçesi Seyhan Mahallesi’nde polyester üretimi yapılan bir iş yerinin en üst katında çıktı. Alevler, bir anda her yeri sardı. Dumanlar, İzmir’in farklı noktalarından, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine 10'a yakın itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri de, çevrede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4 kişi dumandan etkilendi Büyük paniğe yol açan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Bu sırada 4 kişi dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Onlarca itfaiye ekibi, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. (HG-
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