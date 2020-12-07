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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

- Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Minibüsler

Polis Toplu Taşıma Memur Trol 

-Polisin denetimi
-Otobüs
-Taksi
-Polisin otobüs içine girmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs salgınına karşı trafik polislerince otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Korona virüs salgınına karşı trafik polisleri tarafından Bostancı Köprüsünde denetim yapıldı. Otobüs, hatlı minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde araç sürücülerin belge ve ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca araç sürücüleri ve yolcular polis memurları tarafından korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. (CGK-
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