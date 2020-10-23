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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Polisten ticari araçlarda korona virüs denetimi

Polisten ticari araçlarda korona virüs denetimi

Drone görüntüsü

Polis Ticari Araç Polis Ekipleri Trol 

-Servis minibüsü
-Taksi
-Araçlarda denetim
-yolcular

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerince taksi, servis minibüsü gibi ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi.
Denetimde maske, dezenfektan, yolcu sayısı kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Ticari araçlarda yapılan denetim havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Kurtköy Gişelerde gerçekleştirilen denetimde taksi, servis minibüsü otobüs gibi ticari araçlar durdurularak denetlendi. Araçlarda maske, dezenfektan, yolcu sayısı gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetim hakkında konuşan bir yolcu, “Denetimden memnunuz. Sosyal mesafeyi her zaman koruyoruz” dedi.
Ticari araçlarda yapılan korona virüs denetimi drone ile havadan görüntülendi.
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