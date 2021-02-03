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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Polisten tefecilere darbe

- Polisten tefecilere darbe

Polislerin arama yapması

Tefecilik Pompalı Tüfek 

-Şüphelilerin gözaltına alınması

( BALIKESİR )- Tefecilik iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı BALIKESİR

- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla Burhaniye ilçesinde 7 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik 10 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet çek ve 43 adet fişek ele gerildi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (EME-MŞ)
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