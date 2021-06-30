Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten Sultanbeyli’de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim

Polisten Sultanbeyli’de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim

Polisler detay

Sürücü Belgesi Akalan Hırsız Fİrarİ Çocuk Parkı 

-Polislerin emniyetten çıkışı
-Denetimler
-Parkta denerim
-Trafikte denetim

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultanbeyli’de 8 ayrı nokta da 40 ekip 25 motosikletli ekip ile yapılan asayiş ve pandemi denetimlerinde 18 bin 753 şahsa GBT sorgusu yapılırken bin 572 aracın denetimi yapıldı. Aranması olan ve firari olan 44 şahıs yakalanırken, aracında ruhsatsız tabanca bulunduran bir aracın sahibi hakkında işlem yapıldı. Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği, diğer adıyla Yıldırım Ekipler ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte 29 Haziran 2021 günü Sultanbeyli’de asayiş ve pandemi denetimleri kapsamında 8 ayrı nokta da 40 ekip 25 motor ile birlikte yapılan uygulamalarda 18 bin 753 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen 1 aranan şahıs dahil olmak üzere 44 şahıs aranması ve firarı olması nedeniyle yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 572 araç denetlemesi yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca bulunduran araç sürücüsüne gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanan 1 şahsa gerekli yasal işlemlerin uygulandı. Devriye olarak Sultanbeyli ilçe sınırları içerisinde görevli polisleri durdurarak telefonun çalındığını belirten bir şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda, çevrede yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi şahıs çalıntı telefonla beraber yakalandı. Sultanbeyli sınırları içerisinde bulunan 21 metruk bina ve 23 çocuk parkı ile mesire alanı kontrol edildi. Uyuşturucu madde bulunduran 2 şahsa gerekli yasal işlemler yapıldı. (CGK-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı