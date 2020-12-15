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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Polisten sokak hayvanlarına mama

Polisten sokak hayvanlarına mama

Polisler ve hayvan severlerin detayları

Hayvan Severler Çevre Yolları Mobil Uygulama Polis Ekipleri Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanlarına mama bırakılması
-Farklı noktalardan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kahramanmaraş polisi hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarına 260 kilogram mama bıraktı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, bir grup gönüllü hayvanseverle beraber sokak hayvanlarına mama bıraktı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvanların Sesi Derneği gönüllülerinin katılımı ile duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanları için çalışma yaptı. Polisin, Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle yaptığı çalışmada sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları, ormanlık alanlar belirlendi. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 260 kilogram mama ve yemler, ekipler ve dernek üyeleri ile birlikte, belirlenen noktalara bırakılmaya başlandı. Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapılmasının planlandığı, bu yolla sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Haydi" mobil uygulamasına anında ihbarda bulunmaları halinde, uzman personel tarafından konuların en seri şekilde ve hassasiyetle takip edileceği, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı da ifade edildi. (HLL-
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