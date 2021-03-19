Polisten, sahte deterjan üretip internetten satanlara operasyon



- Konya’da polisin internet üzerinden sahte üretim toz deterjan satanlara düzenlediği operasyonda 10 ton 582 kilo sahte deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Operasyon, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10571 Sokakta bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri bir iş yerinde sahte deterjan üretilerek internet üzerinden satış yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden, merdiven altı olarak tabir edilen şüpheli Orhan Ç'ye (32) ait iş yerinde arama yaptı. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yapılan aramada, tanınmış çeşitli markaların ambalajlarıyla paketlenmiş 10 ton 582 kilo satışa hazır sahte üretim toz deterjan ele geçirildi. Deterjanlara polis ekiplerince el konulurken, iş yeri sahibi Orhan Ç. ve başka bir şüpheli yakalanarak Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA-FM-



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