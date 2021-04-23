Polisten sahil turu yapanlara anonslu uyarı

-GEZENLER

-POLİS ARACINDAN YAPILAN ANONS

-VATANDAŞLARIN DAĞILMASI



( BURSA )- Ekmek almaya diye çıkıp sahilde turlayanlar polise yakalandı- Gencinden yaşlısına herkes anonsu duyunca dağıldı BURSA



- Bursa’da vatandaşların ihtiyaç haricinde sahillerde gezmesi pes dedirtti. Bursa’nın Gemlik körfezinde güneşli havayı görenler ekmek bahanesiyle sahillere akın etti. Polisin anonsundan sonra sahildeki herkes yavaş yavaş dağılmaya başladı.

Türkiye’nin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bursa’nın Gemlik körfezinde yaşayan vatandaşların sahilde gezmeyi ve oturmayı da ihtiyaçtan görmesi pes dedirtti. İhtiyaç halinde dışarı çıkılmaması konusunda bütün yetkililer uyarırken, vatandaşların market, ekmek, sebze veya meyve bahanesiyle sahillerde gezinmesi virüsün neden yayıldığını anlamaya yetti. Devriye gezen bir polis aracının sahilde gezen ve oturanları görünce anonsla uyardı. ‘ihtiyaç halinde dışarı çıkılması yasak’ diyen ekipler, dönüşte yine olmaları halinde cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.







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