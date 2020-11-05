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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polisten 'maskeyle burnunu da kapat' uyarısı - EDİRNE

Polisten 'maskeyle burnunu da kapat' uyarısı - EDİRNE

Polisten "maskeyle burnunu da kapat" uyarısı - EDİRNE - Polis ekiplerinin maskesini takmayan vatandaşlara uyarıda bulunması Edirne 'de polisten "maskeyle burnunu da kapat" uyarısıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, Kovid - 19 tedbirleri denetimine çıkan polis ekipleri, maskesini nizami takmayan vatandaşları bir bir uyardı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) denetimlerine aralıksız devam ediyor.Ekipler toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, iş yerleri ve pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.Polisler kalabalığın yoğun olduğu Saraçlar Caddesi'nde maskesini takan ancak maskeyle burnunu kapatmayan vatandaşları tek tek uyardı.Maskesini düzgün takmayan birçok vatandaş, polisin, "Maskenizi düzgün takın, konuşurken burnunuz açılabilir, lütfen burnunuzu kapatın." uyarısından sonra maskesini düzeltti.Ekipler caddede gezerek sigara içenleri de uygun bir yerde sigarasını içtikten sonra maskesini takması yönünde uyardı.

Alışveriş Toplu Taşıma Hijyen Denetimi Kapalı Çarşı Polis Ekipleri 

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