Polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalandı

-Polislerin araçta arama yapması

-Otomobilden görüntüler

-Araçta bulunan kişilerin görüntüsü

-Olay yerinden genel görüntüler

-Polis araçlarından görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken sürücü ve araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma yasağından işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 ABD 550 plakalı otomobile Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Yakup E., ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan Yakup E., Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında Seyhan Devriye Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan Yakup E.’nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Yakup E. ile birlikte otomobil içerisinde bulunan 3 kişiye sokağa çıkma yasağından işlem yapıldı. Yakup E.’ye ayrıca ehliyetsiz araç kullanma, tehlikeli araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve dur ihtarın uymama para cezası kesildi.



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