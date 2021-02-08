Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

-Şahsın ambulansla hastaneye getirilmesi

Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Hastaneden detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek ayağını kırdı. Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E. (28) isimli şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerini görünce henüz belirlenemeyen bir sebeple koşmaya başladı.
Selçuk E., kaçarken evinin önünde bulunan 2 metrelik duvardan atlamak istediği sırada düşerek sağ ayağını kırdı. Polis ekipleri, Selçuk E.’nin ayağının kırıldığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Selçuk E. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Selçuk E. hastanede 1,5 süren tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı