Polisten kaçıp aracı ile belediye binasına daldı, havalandırma boşluğunda yakalandı

--Şahsın belediye binasına çarptığı araçtan görüntüler

--Gözaltına alınan şahıstan görüntü



( KOCAELİ )- Ne yaptıysa polisten kaçamadı KOCAELİ



- Kocaeli’de polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şahıs, aracı ile belediye binasına daldı. Şahıs polis ekipleri tarafından, belediye binasında saklandığı havalandırma boşluğunda yakalandı. Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Karamürsel Belediyesi hizmet binasında yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bulunan denetim noktasında polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan M.Ü.R. isimli şahıs, 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracı ile kaçmaya başladı.

Polis ekipleri şahsı takibe aldı. D130 Karayolu’nda kilometrelerce süren kovalamaca sonrasında şahıs, aracı ile Karamürsel Belediyesi hizmet binasına daldı. Şahıs daha sonra belediye binasına girerek saklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından şahıs, belediye binasında saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürdü. Aracın çarptığı belediye binasının giriş kapısında ise hasar oluştu. (MK-GY



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