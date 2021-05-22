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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Polisten kaçan sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Şehit olan bekçinin fotoğrafı

Şehit Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşanmış, Küçükçekmece'ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarpmıştı. Kazada yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı bekçi Kansu Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sürücü alkollü çıktı Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç.'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu belirlendi.
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