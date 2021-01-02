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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

-Polisin otomobilde yaptığı aramalardan detaylar

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Olay yerinden detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ )- Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi yakalandı KAYSERİ

- Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilde, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 17 RH 044 plakalı otomobil kaçmaya başladı.
Yaklaşık 10 dakika süren kovalamanın ardından otomobil Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerinde durduruldu. Otomobil sürücüsü Sezer B. koşarak kaçarken, yolcu koltuğundaki Ceylan E. otomobil içerisinde yakalandı. Ekiplerin otomobil içerisinde yaptığı aramada 2 parça halinde uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 1 adet pompalı tüfek dipçiği bulundu. Bulunan materyallere el konulurken, otomobil sürücüsü Sezer B. de ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (EK
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