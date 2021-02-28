Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

Yerde yatan sürücünün görüntüsü

Para Cezası Polis Merkezi Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

-Polis araçlarından görüntüler
-Sürücü Burak B.’nin üzerinin aranması
-Sürücünün kaçtığı otomobilden genel görüntüler
-Polislerin araçta arama yapması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 ZK 856 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtarına uymayan otomobil sürücüsü Burak B. kaçmaya başladı.
Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçmaya çalışan Burak B., Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde Seyhan Devriye Ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü Burak B.’nin ehliyeti olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kaçtığı öğrenildi. Burak B.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmadığı için para cezası kesildi. Burak B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı