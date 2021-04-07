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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu, hayatını kaybetti

Polisten kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu, hayatını kaybetti

Ambulans görüntü

Hastane Sağlık Ekibi Sparta Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Polislerden ve cenazeden görüntü
-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü
-Kendini vurduğu tüfek
-Olay yeri inceleme ekibinin çadır kurup inceleme yapması
-Olay yeri vatandaşlardan detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da polisten kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca elindeki tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay saat 16.10 sıralarında Bağlar Mahallesi 2736 sokaktaki boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan ismi açıklanmayan şüpheli bir şahıs, kaçmaya başladı.
Polis, şahsı yakalamak için uyarıda bulundu. Uyarıya olumlu yanıt vermeyen şüpheli şahıs, elindeki tüfeği önce polise doğrulttu sonra kendisini vurdu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından şüpheli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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