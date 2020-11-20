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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Polisten kaçak cep telefonu operasyonu

Polisten kaçak cep telefonu operasyonu

Polis kamerasından operasyon anı

Sosyal Medya Kaçak Cep Telefonu Dizüstü Bilgisayar Oyun Konsolu Cep Telefonu 

-Ele geçirilen cep telefonu ve diğer dijital materyallerin sergisi
-Detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonda yurtdışından kaçak getirilen 136 cep telefonu ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, gümrükten yurda yasadışı yollarla sokulan kaçak cep telefonlarının Edirne üzerinden İstanbul'a götürüldüğü bilgisini alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. İhbar edilen telefonların saklandığı depoya ve satışa sunulan işyerine baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik marka ve modelde 136 cep telefonu, 69 adet oyun konsolu, 9 adet taşınabilir şarj aleti, 9 adet bluetooth kulaklık, 3 adet akıllı saat, 50 adet şarj aleti ve 2 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ele geçirilen cep telefonları ile telefon materyallerinin vergi kaybının 1 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, şüphelilerin bu telefonları sosyal medya da satışa sundukları ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan zanlılar hakkında, ‘Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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