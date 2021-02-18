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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polisten kaçak cep telefonlarıyla “Uzay” mesajı

Polisten kaçak cep telefonlarıyla “Uzay” mesajı

Ele geçirilen telefonlardan genel detay

Kaçak Cep Telefonu Kaçak Cep Telefonu 

-Yakın plandan telefonlar
-Tuşlu ve dokunmatik telefon
-Narkotik şube kapı ve emniyet dış detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdiği telefonlarla uzay mesajı verdi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağını cep telefonu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu ilçede kaçak cep telefonu satışı yapan M.Y, M.K, T.T, C.T, A.İ.Y. ve E.Ç’nin işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değere yaklaşık 800 bin lira olan 111 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarıyla “Uzay” yazarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘Milli Uzay Programı’nda yaptığı “Ay’a gidiyoruz açıklaması üzerinden gönderme yaptı. (HLL-
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