Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten hırsızlara suçüstü baskın

Polisten hırsızlara suçüstü baskın

- Polis ekipleri hırsızların olduğu kuruyemişçi dükkanının kapısını açıyor

Kuruyemiş Market Sigara Hırsız Polis Ekipleri 

-- Polis içeride olan iki kişiyi suçüstü yakalayarak yere yatırıp kelepçeliyor.
-- Polis şahıslara "İçeride ne arıyordunuz" diye soruyor
-- Dükkanın içinden görüntü, sigaraların bulunduğu raf
-- Şahısların poşetin içinde çaldığı sigaralar gözüküyor

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri bir kuruyemişçi dükkanına hırsızlık maksadıyla giren iki kişiyi ve onlara gözcülük eden bir kişiyi suçüstü yakaladı. Bandırma 17 Eylül Mahallesi'nde bir zincir markete ait şubenin camını kırarak girmeye çalışan Y.D. (27) ve Y.M. (17), alarmın çalması üzerine koşarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahısların kimlik bilgilerini hemen tespit eden Bandırma Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı şahısları Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir kuruyemişçi dükkanından koliler halindeki sigaraları çalarken suçüstü yakaladı. Polis aynı zamanda bu şahıslara gözcülük yapan M.C.D. (19) isimli şahsı da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların 2021 yılı içerisinde çok sayıda benzer hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. (İA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement