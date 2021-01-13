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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Polisten helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

- Polisten helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

Montaj tünelde

Narkotik Polis Helikopteri Polis Özel Harekat Polis Ekipleri Helikopter 

-Narkotik köpeği
-Özel harekat
-Polisler
-Durdurulan araçlar
-Sürücü kinlik sorgulama
-Helikopter
-Araç içi kontrol

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Havadan polis helikopteriyle destek verilen uygulamaya polis özel harekat ekipleri de katılırken, narkotik arama köpeğiyle bazı araçlarda arama yapıldı. İstanbul’da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur 2021/02 uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Kadıköy’de Kuşdili Caddesi üzerinde durdurulan bazı araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, GBT sorgulamaları yapıldı. Bazı sürücülerin üstleri polis tarafından aranırken bazı araçların da içinde polislerce arama yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpeği ile minibüs tipi araçların içerisinde arama yapıldı. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya aynı zamanda polis özel harekat ekipleri de katıldı.
(CGK-
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