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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli

Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli

Polisin yavruların üstünü örtmesi

( MALATYA ) MALATYA

Yavru Köpek Köpek Polis Memuru Köpek Yavrusu Yavru Köpekler 


- Malatya'da donmak üzere olan köpek yavrularına polis şefkat elini uzattı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, ikametinden göreve gitmek için hazırlanırken apartmanın kamelya bölümünde sesler duydu. Seslere kayıtsız kalmayarak kamelya bölüme giden, polis memuru 3 köpek yavrusu ile karşılaştı. Donmak üzere olan yavruların altlarına karton üzerlerine havlu bırakan polis memuru yeni doğdukları değerlendirilen yavruları sıcak tutmaya çalıştı. (HE-
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