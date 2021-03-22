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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon

Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon

- Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesine dair görüntü

( TEKİRDAĞ )-Tekirdağ’da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı TEKİRDAĞ

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Hapis Cezası Hırsız 


- Tekirdağ’da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı.Filmleri aratmayan operasyon, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden firar eden A.B. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası varCezaevi firarisi A.B.’nin, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.A.B. adlı suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce savcılığa akabinde cezaevine gönderildi.
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