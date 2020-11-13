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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Polisten çadırda yaşayanlara baza ve yatak yardımı

Polisten çadırda yaşayanlara baza ve yatak yardımı

Tırla yatak getirilmesi

Polis Tarım Tarım İşçisi Kırtasiye Malzemesi 

-Çadırların olduğu bölgeye ulaşması
-Yatakların indirilmesi
-Çadırlara götürülmesi
-Bir çadıra kurulması
-Çocuğun yatağa oturması ve uzanması
-Bir erkekle röp.
-Bir kadın ile röp.

( ADANA )- Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerine 80 baza ve yatak yardımında bulundu ADANA

- Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerine 80 baza ve yatak yardımında bulundu.Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yaşayan işçilere bir tır içerisinde 80 baza ve yatak götürerek, aynı zamanda maske ve çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtımı da yaptı. Çadırlarına yatak kurulan aileler mutlu oldu.Tüm yılı çadırda yaşayarak geçirdiklerini ve özellikle kışın zorlu şartlarla mücadele ettiklerini kaydeden tarım işçisi Nuray Şahan, bugüne kadar hep yer döşeğinde yattığını ilk defa bazalı bir yatakta yatacağını söyledi.

Yatağı görünce özellikle çocuklarının mutlu olduğunu belirten Şahan, “Yatakta yatmanın tadına bir bakalım. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Bir erkek işçi ise sürekli çadırda yaşadıklarını hep döşekte yattıklarını ilk kez böyle bir yatakta yatacaklarını söyledi.


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