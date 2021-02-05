Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı

Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı

Polisler detay

Hayvan Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanları detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı.. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) projesi kapsamında Başakşehir’de sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yaptı. Can dostlarına mama dağıtımının yapıldığı etkinliğe Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Tuba Özbilgin, “İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HAYDİ projesi kapsamında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte sokak hayvanlarımıza mama dağıtımı yaptık. Minik dostlarımız bizim için büyük bir öneme sahip. İlgiye, sevgiye ve mutluluğa ihtiyaçları var. Ekiplerimizin katılımıyla hem sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık hem de keyifli bir zaman geçirdik” diye konuştu.
(EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı