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Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı

Polislerin geldiğini ruhu bile duymadı...Üst geçitten atlamak üzere olan genci polisler son anda yakaladı

Şahsın üst geçitteki hali

Psikoloji Polis Merkezi Akalan Üst Geçit Polis Ekipleri 

-Şahsı biranda yakalayan polisler
-Şahsın yukarı çekilmesi
-Polislerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Polislerin geldiğini yakalanınca anladı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, üst geçide çıkarak canına kıymak isteyen genç, sessizce gelen polisleri yakalanınca fark etti. Atlamak üzere olan genci polis ekipleri yakalayarak yukarı çekti.Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aydın D. (19) isimli genç, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçide çıkarak kendisini buradan aşağıya sarkıtmaya başladı.
Üst geçitteki Aydın D.’yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bulvardan akan trafiği durdurarak Aydın D.’nin yanına çıktı. Sessizce ilerleyen polis ekiplerini fark edemeyen Aydın D., tam atlamak üzereyken yakalandı. Aydın D.’yi yakalayan polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden yukarı çekerek üst geçitten indirdi. Polis ekiplerince son anda kurtarılan Aydın D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Aydın D’nin yaklaşık 2 ay önce yine aynı üst geçitte intihar teşebbüsünde bulunduğu ve polis ekiplerince yakalanarak indirildiği öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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