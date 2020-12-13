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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma'

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma'

paylaşım

Sosyal Medya Polis İletişim Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-arşiv-

( KAHRAMANMARAŞ ) Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma"- CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” dedi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER’E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” şeklinde yanıt verdi. Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarında yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER’e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.
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