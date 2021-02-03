Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisleri görünce uyuşturucu hapı yuttu, kurtulamadı

Polisleri görünce uyuşturucu hapı yuttu, kurtulamadı

-adliye görüntüsü, zanlının adliyeye getirilişi

( MUĞLA ) MUĞLA

Polis Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uttu 


- Marmaris Narkotik grup amirliği ekiplerinin uzun süredir takip ettiği uyuşturucu madde satıcısı Y.A (27) polisleri görünce elinde bulunan uyuşturucu hapları ve maddeleri yuttu. Ekipler Y.A ‘yı hemen Marmaris Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede çekilen tomografide zanlının midesinde yabancı maddeler olduğu ortaya çıktı. Yuttuğu haplardan etkilenen şahıs hastanede yapılan müdahalenin ardından emniyet merkezine götürüldü. Marmaris’te sanayide çalışan 27 yaşındaki Y.A, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlıyla gözaltına alındıktan sonra bugün Marmaris Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi. (GK-BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı