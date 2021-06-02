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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada

Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Polis Aracı Sabıka Kaydı Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay anından görüntü

( ANKARA -EK-GÜVENLİK KAMERASI)- Saldırgan şahıs yaralanarak durdurulabildi ANKARA

- Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde polis ekiplerine bıçakla saldıran bir kişi ayaklarından vurularak durdurabildi.Edilen bilgiye göre, Kahramankazan’da M.A. ismindeki şahsın yolda yarı çıplak halde dolaştığının ihbarını alan polis ekipleri olay yeri gitti. Polislerin geldiğini gören M.A., elindeki bıçakla bağırarak ekip aracının üzerine doğru koştu ve aracın sürücü tarafında bulunan camı elindeki bıçakla kırdı. Arabadan inen polis memuru saldırgan şahsı ayaklarına ateş ederek durdurmak istedi. Aracı kullanan diğer polis memuru da araçtan inerek meslektaşına yardım etmeye çalıştı. O esnada polis aracına binerek yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklaşan M.A.’nın önü başka bir polis aracıyla kesilerek durduruldu. Polislerin ikazına uymayarak saldırgan hareketlerine devam eden M.A., ayaklarına ateş edilip yaralanmak suretiyle etkisiz hale getirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen saldırganın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Zanlının uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
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