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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polislerden sürücülere tatlı sürprizi

Polislerden sürücülere tatlı sürprizi

-Uygulamadan detay

Kutlay Polis Çevik Kuvvet Memur Polis Ekipleri 

--Sürücülerle röportaj

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri Denizli-Aydın Karayolu üzerinde denetleme yaptı. İzin belgesi, evrak ve alkol denetiminin ardından sürücülerle yolcuların Ramazan ayını kutlayan ekipler tatlı ikramında bulundu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeşilyurt Mahallesi Denizli-Aydın karayolu üzerinde denetim yaptı. Saat 21.30’da başlayan denetimlerde izin belgesi, evrak ve alkol kontrolünün ardından sürücü ve yolcuların Ramazan Ayı’nı kutlayan ekipler ‘Hayırlı yolculuklar, hayırlı Ramazanlar’ diyerek tatlı ikramında bulundu. Emniyet ekiplerinin bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını ifade eden sürücülerde ekiplere teşekkür ederek, “Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi ve eski sağlıklı günlerimize dönebilmemiz için bu kontroller gerekiyor. Uygulama ve tatlı ikramları nedeniyle emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve huzurlu Ramazanlar diliyoruz” dediler. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet, asayiş, trafik ve TEM görevlisi polis memurları ve amirlerinin katıldığı uygulamanın her gün devam edeceği öğrenilirken seyahat eden vatandaşların ise kurallara uyduğu gözlendi.
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