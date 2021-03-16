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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Polislerden soğuk kentin çocuklarına iç ısıtan yardım

Polislerden soğuk kentin çocuklarına iç ısıtan yardım

- Polislerin çocuklara tavuk sürprizi

Yumurta Polis Hayvan 

-- Çocukların tavuklara kavuşması
-- Polislerin çocuklardan yumurta satın alması
-- Çocuklarla röportaj

( ERZURUM -ÖZEL)- Türk Polisinden girişimci çocuklara tavuk desteği ERZURUM

- Türk polisi bu kez yardımseverliğini soğuk kent Erzurum’daki çocukların yüreklerini ısıtarak gösterdi. Polisler kendilerine kümes yaparak aile bütçesine yardım etmek isteyen 2 kardeşe 15 tavuk hediye ederek çocukların yüzlerini güldürdü. Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre Akalan (14) ve kardeşi Emrah Akalan (11) 3 ay önce Bursa’dan memleketleri Erzurum’a kesin dönüş yaptılar. Ailelerinin maddi sıkıntı içinde olduğunu gören çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmak için kümes hayvancılığı yapmaya karar verdiler. Çocuklar babaları Hakan Akalan ve amcaları Volkan Akalan’a danışarak kümes hayvancılığı yapmak istediklerini ve köyde kendilerine göre bir kümes bulmalarını istediler. Bunun üzerine amca Volkan Akalan köyde kullanılmayan bir ahırı kümese çevirdikten sonra çocuklara ilk başta destek olarak 5 tavuk hediye etti. Çocukların girişimci hallerine köy halkıda gün geçtikçe destek verdi ve Akalan kardeşlerin kümesi 38 tavuğa ulaştı. Her gün büyüyen bu kümesi Türk polisi de görmezden gelmedi. Uzundere ilçe Emniyet Amiri Hamit Sultan Yazıcı 15 tavuk alarak çocuklara hediye etti. Kümesleri polislerin hediyesiyle iyice büyüyen çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi. Öte yandan İlçe Emniyet Amiri Hamit Sultan Yazıcı çocuklardan yumurta alarak onların bütçelerine destek verirken her ay yumurta alacağına dair kardeşlere söz verdi.
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