Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polislerden minik Serdar’a doğum günü sürprizi

Polislerden minik Serdar’a doğum günü sürprizi

Polislerin minik Serdar’ın evine gitmesi

Polis Doğum Günü Logos Diyalog 

-Kapıdaki kısa kutlama
-Çocuğa polis logolu oyuncak araba hediye edilmesi
-Yaşanan diyaloglar
-Ve diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt ilçesindeki Yunus Timleri, 5 yaşına giren polis sevdalısı çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ekipler, üzerinde polis logosu bulunan pastayla ailenin yaşadığı eve gitti. Esenyurt’ta yaşayan bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timlerini ziyaret ederek polisleri çok seven 5 yaşına girecek oğlu Serdar’ın doğum günü için sürpriz yapılmasını istedi. Adı açıklanmayan babanın ricasını kırmayan Motosikletli Yunus Timleri, üzerinde polis logosu bulunan pastayla ailenin yaşadığı eve gitti, Covid-19 nedeniyle içeri girmeden kapıda kutlama yaptı. Polis sevdalısı minik Serdar sürpriz doğum günü nedeniyle şaşkınlık yaşarken, kendisi için getirilen polis logolu oyuncak arabayı alarak sevindi. Ayaküstü yapılan kutlamanın ardından polisler ailenin evinden ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement