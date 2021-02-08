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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polislerden can dostlarına yardım eli

Polislerden can dostlarına yardım eli

Polisler detay

Köpek Harekete Geç Hayvan Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanları detay
-Besleme detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı. Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen emniyet personeli ilçe genelinde bulunan park ve bahçeleri tek tek gezerek kedi ve köpeklere mama ve su vererek onları elleriyle besledi. Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı. (EG-
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