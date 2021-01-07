Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

Sergi

X-ray Cihazı Uyuşturucu Operasyonu Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün Harekete Geç 

-Detay
-Uyuşturucu
-Hava limanı

( İSTANBUL )- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş halde 3,5 kilogram eroin, tekstil eşyasına gizlenmiş halde 2,5 kilogram ve makine parçası içerisine gizlenen 9 kilogram kokain yakalandı. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı. Kontrol sonrası açılan valizde tekstil ürünleri arasına plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş kokain tespit edildi. Piyasa değeri 1.8 milyon TL olan 2.5 kilo gram kokain ele geçirildi ve şüpheli yolcu gözaltına alındı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise yapılan risk analizi neticesinde Türkiye’ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Sabiha Gökçen Hava limanına inen yolcunun valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra x-ray cihazı ile kontrol edildi. Yapılan kontrol sonrasında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi. Şüpheliye ait valizlerin içerisinde kozmetik ürünü içerisine gizlenmiş toplam 3.5 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 2.6 milyon TL olduğu belirlenirken 1 kişi gözaltına alındı. Üçüncü operasyonda ise toplam 9 kilogram kokaini makine parçasına gizleyerek Türkiye’ye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Yapılan kontrol neticesinde şüphelinin makine parçasına gizlenmiş yaklaşık 6. 6 milyon TL değerindeki uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç operasyon sonucunda yaklaşık 11 milyon Türk lirası değerinde 15 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucuyu Türkiye’ye sokmak isteyen yabancı uyruklu 3 yolcu gözaltında işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı