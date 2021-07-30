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Polisler yangını büyümeden söndürdüler
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Polisler yangını büyümeden söndürdüler

Polisler yangını büyümeden söndürdüler

Yangına müdahale eden polisler

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Polis Yangın Polis Ekipleri Yangın Tüpü 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Polis ekipleri devriye atarken gördükleri çalılık alan yangınını, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdüler. Bursa-Ankara yolu İnegöl'ün Çitli mahallesi Kavşağı mevkisinde otluk alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Alevlere polis yangın tüpüyle müdahale etti. Zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önlerken soğutma çalışmaları itfaiye tarafından yapıldı.
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