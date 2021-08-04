Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor

Polisler vatandaşların evlerindeki evcil hayvanları kurtarıyor

EVCİL HAYVANLARIN POLİS OTOSUNA BİNDİRİLİP GETİRLMESİ

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları İhbar Hattı Evcil Hayvan Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Marmaris’te orman yangınları devam ederken hem asayiş hem trafik hem de yangın söndürme mücadelesine tam destek veren polisler yanan evlerdeki evcil hayvanları da kurtarıyor. Özellikle tahliye edilen yerleşim yerlerinde tehdit altında ya da yanan evlerde buluna evcil hayvanları Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kurtarmaya devam ediyor. Marmaris’e 28 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınında 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş yangının evine ulaştığını, içeride beslediği hayvanları kurtaramadığı bildirdi. Marmaris’ten yola çıkan bir polis otosu vatandaşın evine gelerek iki odasında bulunan kafesler içindeki bülbül ve kanarya gibi 200 çeşit kuş ile bir köpeği çıkarttı. Hayvanlar ekip otosuna alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra ev alevlere teslim oldu. Gönderilen polis TOMA’ları su püskürterek yangına müdahale etti. Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar belediye veterinerlik hizmetlerine teslim edildi. (DK-İK-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı