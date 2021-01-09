Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında işi sıkı tuttu

Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında işi sıkı tuttu

Polis uygulamasından detay

Polis Güvenlik Güçleri Gesi Polis Ekipleri Trol 

-Sürücülerin izin belgesini kontrolden detay
-Taksi yolcuların izin belgesinden detay
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarına sürücülerin izin belgeleri kontrol ediyor.Van’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. Uygulamayla birlikte cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Polis ekipleri oluşturdukları uygulama noktalarında taksicilerin yolcu alırken izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet edildi görülürken, izinsiz çarşıya çıkan vatandaşları ise uyardılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı