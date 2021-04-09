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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polisler ölmek üzereyken buldukları köpeği sağlığına kavuşturdu

Polisler ölmek üzereyken buldukları köpeği sağlığına kavuşturdu

POLİSLERİN KÖPEKLE İLGİLENMESİ

Polis Köpek Bild Bulduk 

-KÖPEĞİ BESLEMELERİ
-KÖPEĞİN KOMUTLARA UYMASI
-DETAYLAR
-KÖPEĞİN HASTA HALİNDEN FOTOĞRAFLAR

( BOLU )-‘Dost’ ismi verilen köpek emniyetin maskotu haline geldi BOLU

- Bolu’da, polisler tarafından hasta ve ölmek üzereyken bulunan Sibirya Kurdu cinsi köpek veterinere götürülerek sağlığına kavuşturuldu. Sahibi bulunamayan ve ‘Dost’ ismi verilen köpek emniyetin maskotu haline geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce kent merkezinde görev yaptıkları sırada yerde hareketsiz yatan bir köpek gördü. Sibirya Kurdu cinsi köpeğin ölmek üzere olduğunu gören ekipler, durumu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimine bildirdi. HAYDİ polisleri köpeği yanlarına alarak veterinere götürdü. Sağlık durumunun kötü olduğu belirlenen köpek 1 hafta boyunca veterinerde tedavi edildi. Tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan köpeğin sahibine ulaşamayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Dost’ ismini verdikleri köpeği sahiplendi. ‘Dost’ için şube müdürlüğü bahçesinde kulübe yapan polisler boş zamanlarında sahiplendikleri köpekle eğlenceli vakit geçirmeye başladı.
Polislerin verdiği komutları yerine getiren köpek emniyetin de maskotu haline geldi.
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