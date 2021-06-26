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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisler öğrencileri sınava yetiştirebilmek için zamanla yarıştı

Polisler öğrencileri sınava yetiştirebilmek için zamanla yarıştı

Polis ekibinden inen öğrenci ile birlikte polislerin Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne koşmaları

Yarış Sınav Çekim Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Öğrencinin kimliğini alması
-Polis ve öğrencinin birlikte ekip aracına koşması
-Ekip aracı ile sınav merkezine hareket etmeleri
-Öğrencilerin kimlik almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nde beklemeleri
-Kimliğini alan öğrencileri koşarak Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’den çıkmaları

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de YKS’ye girecek öğrencilerden kimliği olmayanalar için polis ekipleri seferber oldu. Öğrencileri önce ekip araçlarıyla Nüfus Ve VatandaşlıK İşleri Müdürlüğüne getiren ekipler ardından da sınav merkezine yetiştirebilmek için yoğun koşuşturma içine girdiler. Düzce’de öğrencileri üniversiteli yapacak olan YKS sınavı için sabah saatlerinden itibaren yoğun koşturmaca başladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler için seferber oldu. Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren sınava yetişmeye çalışan öğrencileri sınav salonlarına yetiştirmek için çabaladılar. Bir öğrenci sınava giriş için istenen fotoğraflı kimliği olmayınca polis ekipleri öğrenciyi önce ekip ftoğraf çekimine, ardından Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne getirdiler. Öğrenci ile birlikte kimliğini almasını bekleyen polisler ardından da öğrencinin kimliğini almasıyla koşuşturma içine girdiler. Ekipleri öğrenciyi koşturarak ekip aracına bindirdiler ve sınav merkezine götürdüler. Diğer taraftan Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü de sınava girecek ancak kimliğini almayan öğrencilerin yoğun akınına uğradı. (SA-ALI-
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