Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Polisler kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Polisler kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Ekiplerden görüntü

Köpek Polis Ekipleri Hayvan Sokak Hayvanları Sivil Polis 

-Hayvanlardan görüntü
-Beslemelerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de sivil polis ekipleri kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını besledi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler kısıtlama nedeniyle insan hareketliliğin olmadığı sokaklarda zaman zaman aç kalan sokak hayvanlarını araçlarıyla getirdikleri kemikler ve etlerle hayvanları besledi. Kemik ve etleri gören köpekler, polislerin etrafında toplanırken ekiplerin getirdiği kemik ve etleri yediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı