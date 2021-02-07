Polisler kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

- Silivri’de sivil polis ekipleri kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını besledi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler kısıtlama nedeniyle insan hareketliliğin olmadığı sokaklarda zaman zaman aç kalan sokak hayvanlarını araçlarıyla getirdikleri kemikler ve etlerle hayvanları besledi. Kemik ve etleri gören köpekler, polislerin etrafında toplanırken ekiplerin getirdiği kemik ve etleri yediler.
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