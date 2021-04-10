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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisler, kavga ettikleri ihbarı yapılan gurupla pasta kestiler

Polisler, kavga ettikleri ihbarı yapılan gurupla pasta kestiler

- Polislerin olay yerine gelmesi

Polis Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Kışla 

-- Polislerin alkışlar ile karşılanması
-- Polislerin pasta kesmeleri ve açıklamalar
-Görüntüler: Kocaeli polis kavga kodu ile tünele geçilecek

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yapılan kavga ihbarına giden polis ekipleri, Polis Haftası kapsamında kendilerine sürpriz kutlama hazırlayan mahalleli tarafından coşku ile karşılandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşların kavga ihbarına müdahale etmeye giden polis ekipleri, pasta sürprizi ile karşılaştı. Edinilen bilgiye göre Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde Abdulkadir Yılmaz isimli vatandaş, polisi arayarak kalabalık bir gurubun kavga ettiğini ihbar etti. Yılmaz’ın organize ettiği kalabalık gurup ise caddeye büyük bir Türk bayrağı asıp aldıkları pasta ile polis ekiplerine beklemeye başladı.
İhbar üzerine iki olay yerine gelen iki polis ekibi ise konfeti ve alkışlarla kendileri için hazırlanan sürprizi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha önce haberi olduğu için ekiplerin ardından olay yerine gelen Körfez Emniyet müdürü Ahmet Zihni Manap’ın da katıldığı Polis Haftası kutlamasında, polis ekipleri kendileri için hazırlanan pastayı keserek vatandaşlarla paylaştılar. Polis ekiplerinin özverili çalışmaları için sürpriz bir etkinlik yaptıklarını belirten ilçe halkı, can ve mal güvenlikleri için gece gündüz çalışan polis ekiplerine teşekkür ettiler. Polis ekipleri ise hazırlanan kutlama için mahalle halkına teşekkür ederek görevlerine geri döndüler. (GY-
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