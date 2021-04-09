Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polisler kamera karşısına geçip klip çekti

Polisler kamera karşısına geçip klip çekti

polislerin rol aldığı klip

Sosyal Medya Bomba İmha Uzmanı Narkotik Polis Teşkilatı Anonim 

-İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu'nun açıklamaları
-fotoğraflar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, Türk Emniyet Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile kamera karşına geçen polisler türkü seslendirdi. Türk Emniyet Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümüne özel Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar’ adlı anonim bir Tokat türküsüne klip çekildi. Tokat Emniyet teşkilatı personellerinin seslendirdiği türkü eşliğinde Tokat’ın tarihi ve turistik mekanlarına ait görüntüler klipte yer aldı. Özel harekattan, asayişe, trafikten, narkotik ve bomba imha uzmanı ekiplere kadar tüm teşkilatın 7/24 sahada olduğu mesajı verildiği klip sosyal medyada ilgi gördü. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, polis teşkilatının 7/24 çalışmasından karelerin yer aldığı klipte kenti de tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.
Topaloğlu, “Tokat halkının mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Biz de dedik ki bu güzel şehri insanlara göstererek duyuralım. Tokat’ın çok güzel yerleri var. Böyle güzel bir çalışma çıktı ortaya. Arkadaşlarımla gurur duydum. Biliyorsunuz çok yoğun ve stresli çalışma ortamlarımız oluyor. Böyle başka şeylere kanalize ederek kendimizi dinlendirmiş oluyoruz. Bu klibi 1 ay içerisinde bitirdik. Bunu yaparken de boş vakitlerinde arkadaşlarımız böyle bir klip hazırladılar” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Adanada Doğal Gaz BulunduAdanada Doğal Gaz Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement