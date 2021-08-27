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Polisle hırsızların nefes kesen kovalamacası kamerada
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Polisle hırsızların nefes kesen kovalamacası kamerada

Polisle hırsızların nefes kesen kovalamacası kamerada

Güvenlik kamerası hırsızların kaçış anı

Akalan Kamera Hırsız Kaçış Polis Ekipleri 

-Caddede yakalanmaları
-Zanlıların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- İstanbul'da 3 ilçede hırsızlık yapan zanlılar, polis tarafından yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde bir hafta içerisinde hırsızlık yapan şüpheliler polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde 15 Ağustos ile 22 Ağustos arasında yapılan hırsızlıklar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların kimliklerini belirledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Emin Y.(24), Batuhan A.(24) ve Ali R.(24) isimli şüphelileri Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde bir sokakta hırsızlık yapmak üzereyken suçüstü yakaladı. Polis ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına da yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emin Y.'nin 60, Batuhan A.'nın 6, Ali R.’nin ise 67 suç kaydının olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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