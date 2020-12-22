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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi

Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi

- polis ekiplerinden detay

Polis Akarca Polis Ekipleri 

- - boş cadde ve sokaklardan detay
- - polis ekiplerini denetim yapmasından detay
- - genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş’ta görevli polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kar altında kısıtlama mesaisi yapıyor. Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, fedakarca kar altında kısıtlama nöbeti tutuyor. Toplum sağlığının tehlikeye düşmemesi için sıkı denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla kentteki cadde, sokak ve parklarda da sessizlik oluştu. (UU-)
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