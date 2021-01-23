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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu

Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu

Güvercinlerin görüntüsü

Yarış Hafta Sonu Memur Polis Ekipleri Hayvan 

-Polis memurlarının güvercinlere yem atması
-Yem yemek için birbirleriyle yarışan güvercinler
-Uçuşan güvercinlerin görüntüleri
-Yakın plan güvercinlerin görüntüsü
-detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları dolduran güvercinleri polis ekipleri yemlerken, yem için uçuşan güvercinler adeta görsel bir şölen oluşturdu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları güvercinler doldururken polis ekipleri tarafından yemlendi. 15 Temmuz Milli İdare Meydanında toplanan yüzlerce güvercine meydanda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri yem verdi. Yem yemek için adeta birbirleriyle yarışan güvercinler zaman zaman güzellikleriyle görsel bir şölene imza attı. Polis ekipleri gün boyu belirli aralıklarla hayvanların aç kalmaması için yemlemesini sürdürüyor.
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