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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisin yaya yolu hassasiyeti

Polisin yaya yolu hassasiyeti

Kavşağın görüntüsü

Geri Çekilme Kırmızı Işık Trafik Polisi Hassasiyet Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklet sürücüsünün gelmesi
-Kırmızı ışıkta geçmesi
-Yaya yolunda durması
-Polisin fark edip sürücüyü uyarması
-Sürücünün geriye gitmesi

( ADANA ) -- Adana kırmızı ışıkta geçmek isterken polisi fark edip yaya yolunda duran motosikletliyi polisin geri çekilmesi için uyarması KGS tarafından görüntülendi ADANA

- Adana kırmızı ışıkta geçmek isterken polisi fark edip yaya yolunda duran motosiklet sürücüsünü polisin geri çekilmesi için uyarması saniye saniye KGS tarafından görüntülendi. Merkez Seyhan ilçesi Mithathaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında bir motosiklet sürücü kavşakta polis olmasına rağmen kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Ancak polisi fark edince yaya yolunda durdu. Bu durumu fark eden trafik polisi sürücünün yanına gelip yaya yolunda durmaması konusunda uyardı. Sürücü bir süre polise dirense de polisin uyarısı sonrası yaya yolundan geri geri gitti. Bu anlar ise KGS kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (FKE-
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