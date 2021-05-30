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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Polisin yardımlarını gözyaşlarıyla anlatan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Polisin yardımlarını gözyaşlarıyla anlatan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Alışveriş Polis Memuru Pazar Alışverişi Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Ambulansın hareket etmesi
-Cenaze aracı ve çıkışı
-Arşiv görüntüler

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Yunak ilçesinde pandeminin ilk dönemlerinde evden çıkamadığı için polis tarafından pazar alışverişi yapılan ve polis memurunun pazar ihtiyaçlarını karşıladığını anlatırken gözyaşlarını tutamayan 77 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu. Olay, Yunak ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nde ikamet eden Rüstem Kılınç'a (77) telefonla uzun süre ulaşamayan yakınları, aynı ilçede ikamet eden başka akrabalarından yaşlı adamı kontrol etmeleri için yardım istedi. Rüstem Kılınç'ın evine giden akrabası pencereden bakarak yaptığı kontrolde yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Şahsın ikametine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri yaptıkları incelemede Rüstem Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan araştırmada herhangi bir şüpheli durum olmadığı belirlendi. Rüstem Kılınç’ın cenazesi Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin pazar alışverişini yaptığını anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı Öte yandan, pandeminin ilk dönemlerinde pazara çıkamayan Rüstem Kılınç’ın pazar ihtiyaçları için evine gelen polis memurlarına isteklerini yazdırırken çekilen video dikkat çekmişti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde polisin isteklerini sorduğu Rüstem Kılınç, portakal, elma, domates, az da biber isterken, istediği biberin de acı olmasını söylemişti. Görüntülerde ayrıca, polis memurunun Rüstem Kılıç'ın isteklerini tek tek not ettikten sonra "3 kilo portakal, 3 kilo elma, 1 kilo domates, az bir şey de biber" değil mi diye sorarak yazdıklarını teyit ettirdiği yer almıştı. Yaşlı adam, polis memurunun pazar ihtiyaçlarını karşıladığı anları anlatırken göz yaşlarına hakim olamamıştı.
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