Polisin şüphelendiği motosiklet sürücüsü uyuşturucu kuryesi çıktı

-Ele geçirilenlerden görüntü



( İSTANBUL ) -- Uyuşturucu maddeyi toprağa gömmek isterken yakayı ele verdi İSTANBUL



- Esenyurt’ta polisin durumundan şüphelenilerek durdurmak istediği motosiklet sürücüsü uyuşturucu kuryesi çıktı. Kurye uyuşturucu maddelerini toprağa gömerek saklamak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Narkotik dedektifleri uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda durumundan şüphe duyarak bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Bir süre kaçtıktan sonra yakalanan satıcı boş alanda uyuşturucu maddeleri gömmek isterken yakalandı. Satıcının üstünden 43 gram Bonzai tabir ediline uyuşturucu madde çıktı. Polisin çevrede yaptığı çalışmalarda 2 kişinin daha yakınlarda bir metruk binaya girdiği tespit edildi. Bina içerisinde torbacıları gözaltına alan polis, burada da satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen maddelerle birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. (MD-ÖFA



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