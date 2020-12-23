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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polisin sırtında taşıdığı kadından polislere, 'Adımlarınıza kurban olurum'

Polisin sırtında taşıdığı kadından polislere, 'Adımlarınıza kurban olurum'

polislerin eve gelişi

Yaşlı Kadın Hastane Polis Memuru Helal Memur 

-Müzeyyen Teyze ile konuşması
-Müzeyyen teyze açıklama
-Polislerin açıklaması
-Leyla Kılıç açıklama

( ÇORUM ) Polisin sırtında taşıdığı kadından polislere, "Adımlarınıza kurban olurum"- Yaptıkları hareketle gönülleri kazanan polislerden Müzeyyen nineye duygulandıran ziyaret- 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin:- "Yavrum beni nasıl getirdiniz? Unutmadım sizi unutamam da"- "Allah sizi düşmanlardan korusun" ÇORUM

- Çorum’da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından 5'inci kata kadar bir polis memurunun sırtında evine çıkarılan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, "Adımlarınıza kurban olurum yavrularım benim. Acılar görmeyin" dedi.
Çorum’da yaşlı kadına karşı yaptığı örnek davranışla gönülleri fetheden polis memuru Hasan Başpınar ve ekip arkadaşı Mehmet Çoban, 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin’i ziyaret etti. Gece kendisini adresine götüren ve 5'inci kata kadar sırtında taşıyan ekipleri karşısında gören Müzeyyen Kahramantekin, duygu dolu anlar yaşadı. "Kurban olurum ben size yavrum" diye duygularını dile getiren Kahramantekin, "Adımlarınıza kurban olurum yavrularım benim. Beni nasıl getirdiniz? Unutmadım. Unutmuyorum da. Allah’ım üçünüze de hacı olmayı nasip etsin. Hakkınızı helal edin yavrum. Gece nasıl getirdiniz? Allah çoluğunuzla çocuğunuzla gülmeyi nasip etsin. Acılar görmeyin. Gece beni beklediniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi düşmanlardan korusun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin" ifadelerini kullandı. Müzeyyen nine ile bir süre sohbet eden polis memurları ise, “Anne nasılsın? Herkes senin evladın polisler olarak. Bizler senin evladınız. Ne zaman bir ihtiyacın olduğunda bizi ararsanız yardımcı olurlar” ifadelerini kullandı. "Teşekkür etmek için emniyete gelecektik" Müzeyyen Kahramantekin’in kızı Leyla Kılıç ise, “Evladım size teşekkür etmek için Emniyet Müdürlüğü’ne gelecektik. Allah razı olsun. Nasıl çıkardınız annemi sırtınızda? Annemle o kadar ilgilenmişsin ki anlatamam” diye konuştu.
(MMY-BÖ-KA
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