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- Polisin şehit hassasiyeti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Polisin şehit hassasiyeti

- Polisin şehit hassasiyeti

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( BURSA ) BURSA

Ayetler Şehit Minyatür Polis Ekipleri Hassasiyet 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde şehit isimleri ve minyatürlerin bulunduğu aracın sürücüsü seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu. Durdurulan aracın sürücüsü, şehir şehir gezerek şehitlere dikkat çektiğini söyledi.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi çekti. Herkesin merak ettiği aracın sahibi ortaya çıktı. Trafik ekipleri, 42 PS 934 plakalı aracı Metal Sanayi Bölgesi kavşağında durdurdu. Sürücü Fetih Ahmet Ortaç, “Aracımızı şehitlerimiz unutulmasın diye bu hâle getirdik. Şehir şehir gezeceğiz inşallah” dedi.
Bu durumu gören polis ekipleri, şehitlere olan hassasiyetinden ötürü sürücüyü sadece uyardı. Yoluna devam eden sürücü, şehitlerin isimlerini doğu vilayetlerinde göstermek için yola çıktı. (SB-MŞ)
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