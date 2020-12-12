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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polisin şefkati yürekleri ısıttı

Polisin şefkati yürekleri ısıttı

Polis ekiplerinin yaşlı kadın ile görüşmesi

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-Polisin kendi cebinden ekmek alma görüntüsü
-Yaşlı kadın ile polislerin konuşması
-Fırından çıkan ekmeklerin görüntüsü
-paketlenen ekmeklerin kadına verilmesi
-kadının evine götürülmesi

( DÜZCE -ÖZEL)- Televizyonu olmayan yaşlı kadın kısıtlamadan habersiz ekmek almaya geldi DÜZCE

- Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında hasta eşine sıcak ekmek almak üzere dışarı çıkan yaşlı kadın polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler evinde televizyon bulunmadığı için kısıtlamadan haberi olmayan yaşlı kadına önce fırından ekmek aldı daha sonra ekip arabasıyla evine bıraktı. Düzce’de polisin şefkati yürekleri ısıttı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evinde televizyon olmayan ve kısıtlamadan haberi olmayan yaşlı kadın ekmek almak için sokağa çıktı. Kısıtlamadan bir haber olan yaşlı kadını denetleme yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fark etti. Ekmek fırını önünde bekleyen yaşlı kadının yanına giden polis ekipleri, yaşlı kadının eşinin yatalak olduğu ve ekmek almak için beklediğini öğrendi. Ekipler kadına yardımcı olarak, ekmek fırınına giderek ekmeklerin ücretlerini ödedi.
Sıcak ekmekler çıkarak paketlendi ve polis ekipleri tarafından yaşlı kadına verildi.
Emniyet mensupları fırıncıya ayrıca “Bu ablamız her geldiğinde ekmeğini verin. Parası olmasa da verin biz karşılarız” dediler. Polis ekiplerinin şefkatine teşekkür ederek yanıt veren yaşlı kadın, daha sonra evine polis arabası ile bırakıldı.
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